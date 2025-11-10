35 dakika kalbi duran hasta, soğutma tedavisi ile hayata döndü

Beyne uzun süre oksijen gitmediğinde beyin hücrelerinin ölebildiğini ve hastanın yaşamını kaybedebildiğini belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş, 'Soğutma tedavisi ile hastanın sıcaklığını normal sıcaklığından birkaç derece aşağıda tutuyoruz. Böylece beyin hücrelerinin yenilenmesine zaman kazandırıyoruz' dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan İlker Hamurişçi, 29 Ekim'de şiddetli göğüs ağrısıyla Torbalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hamurişçi'ye 35 dakika kalp masajı uygulandı.

İlker Hamurişçi, ambulansla SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşama şansı oldukça düşük olduğu belirtilen Hamurişçi, burada yapılan soğutma tedavisi ile vücut ısısı düşürülerek beyin hücreleri zarar görmeden hayata döndü.

" Hayatımda bu 4-5 günü yaşamamış gibiyim"

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten İlker Hamurişçi, "En son eşimle hafif bir tartışma yaşayıp, babamın evine gitmişim. Babama 'Sırtım ve omuzlarım ağrıyor' demişim ama hatırlamıyorum. Sonrasında kalp krizi geçirmişim. Bunları öğrenince şaşırdım. Hayatımda bu 4-5 günü yaşamamış gibiyim." dedi.

Hamurişçi, doktorlara teşekkürlerini ileterek, "Uzun süre kalp masajı yapılmış. Ambulanstaki doktordan tutun da buraya hastaneye gelene kadar kimse beni bırakmamış. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"Geldiğinde yaşama şansı çok azdı"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Gülyiğit, hastanın kendilerine geldiğinde bilincinin yerinde olmadığını söyledi.

astanın genel durumunun kötü olduğunu belirten Gülyiğit, "Akciğerleri makineye bağlıydı, bir kalp damarı tam tıkalıydı. Damarını açtıktan sonra hastanın devrini sağladık" dedi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş, İlker Hamurişçi'yi koroner yoğun bakımdan devraldıklarında entübe ve mekanik ventilasyon desteğinde olduğunu, kardiyak fonksiyonlarının da kötü olduğunu ve tansiyonunun çok düşük olduğunu aktardı.

Hamurişçi'nin geldiğinde yaşama şansının çok az lduğunu söyleyen Sarıtaş, uygulanan tedavi hakında şu bilgileri verdi:

"Geldiğinde yaşama şansı çok azdı.

Bu hastalar kardiyak acil olduğu gibi nörolojik acil vakası sayılabilir. Onları hayata döndürdükten sonra bitkisel hayatta kalmaması, beyin fonksiyonlarının iyi olması çok önemli. Soğutma tedavisi uyguladık. Çoğu yerde olmayan bu tedavi bizim hastanemizde mevcut. Beyin fonksiyonlarını takip ettik. Birkaç gün sonra hastamızı mekanik ventilatörden ayırdıktan sonra bilincini takip ettiğimizde bu durum bizi sevindirdi. Hastamızın yürüyerek taburcu olması bizlerle konuşabilmesi, bitkisel bir durumun olmaması büyük bir mucize. Multidisipliner bir yaklaşımla kardiyoloji doktorumuz, yoğun bakım ekibimiz birlikte bu başarıyı elde ettik"

"Beynin oksijen tüketimini azaltıyoruz"

Hastanın iç vücut ısısını 36 dereceye düşürdüklerini anlatan Prof. Dr. Sarıtaş, şöyle devam etti:

"Hastamıza 35 dakika kalp masajı yapılmış. Bu masaj sırasında hastamızın beyni oksijensiz kalabilirdi. Daha sonra kardiyak yetmezliği ve kan pompalaması az olduğu için beyne giden oksijen miktarı da az olabiliyor. Biz sıcaklığı biraz soğuttuğumuzda beynin oksijen tüketimini azaltıyoruz. Beyni korumayı hedefliyoruz. Bu şekilde hasarlar minimal düzeye iniyor. Bunu ilk başta yaptığınızda etkili sonuç alabiliyorsunuz. Ama biraz geciktiğinizde bu sonuç mümkün değil. Beynin etkilenmeyen alanlarını kurtardık. Soğutma tedavisi ile hastanın sıcaklığını normal sıcaklığından birkaç derece aşağıda tutuyoruz. Böylece beyin hücrelerinin yenilenmesine zaman kazandırıyoruz. 35 dakika gibi yüksek bir kalp masajı süresi var. Üç, dört dakikada beyne oksijen gitmezse beyin hücreleri ölebiliyor. Kalp masajını yapanların da başarısı var."

Sarıtaş, aynı ı dönemde yoğun bakımda üç hastanın denk geldiğini belirterek, "Üçüne de aynı anda müdahale ettik ve üçü de mekanik ventilasyon ve oksijen desteğinde değil. Hepsi konuşur vaziyette." dedi.

"Şikayetleri başlamış, fakat pek önemsememiş"

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nde sağlığına kavuşan hastalardan biri de Selahattin Poyraz oldu.

Poyraz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Çiler Zincircioğlu, "Bu hastamızın 3-4 ay önce kardiyak şikayetleri başlamış fakat pek önemsememiş. Bir göğüs ağrısı oluyor ve bir anda bayılıyor. Yakınları kalbinin atmadığını fark edip hastaneye yetiştiriyorlar." dedi.

Poyraz, hastanın daha sonra hastanenin kardiyoloji bölümüne sevk edildiğini aktararak, "Anjiyo işlemi ile stent yerleşimi yapıldıktan sonra entübe şekilde kliniğimize geldi. Bilinci kapalıydı genel durumu kötüydü. Hastaya 24 saat hipotermi (soğutma) uyguladık. Bu süre içinde uyuttuk. Uyandırdığımızda bilinci kademeli olarak toparlandı" ifadelerini kullandı.