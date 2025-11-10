3 futbolcu Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbolculardan Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.

Ayrıca Ümit Milli Futbol Takımı'ndan İzzet Çelik ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Ege Albayrak da aynı sebepten ilgili takımların aday kadrosundan çıkartıldı.

TFF açıklama yaptı

TFF açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Milli Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı." ifadelerini kullandı.