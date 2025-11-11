11 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Numov e.V. ve SETA tarafından organize edilen programa katılacak, Ezidi toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Go Global Türkiye Summit ile Bilimpark ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Kocaeli/13.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Ticaret Merkezi-Hedef Pazar ABD Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (700 gün) ve 5 yıl (1785 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak parlamento seçimleri düzenlenecek.

(Bağdat/Erbil/Kerkük)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Malta Milli Eğitim Bakanlığı arasında Yükseköğretim Alanında Mutabakat Muhtırasının İmzalanması Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların katılacağı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'ın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iş birliği protokolü imzalanacak.

(İstanbul/15.00)

3- Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/17.00)

4- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin onuncu haftasında; Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Rapyd Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da yapacak, Anadolu Efes ise İtalya'nın Virtus Bologna takımına konuk olacak.

(Münih/22.00/Bologna/22.30)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Aris Midea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/21.00)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında; D Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(La Laguna/23.00)

8- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.