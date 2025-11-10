Mahkeme, milletvekili Baydar'ın CHP'den ihracını durdurdu
Eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın CHP'den ihracı kararı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durduruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 15:05, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 15:19
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın CHP'den ihracı kararının uygulanmasını durdurdu. Mahkemenin verdiği ara kararına göre, Baydar'ın avukatı tarafından yapılan başvuruda, partiden ihraç kararının müvekkile yazılı olarak bildirilmediği ve savunma hakkının ihlal edildiği öne iddia edildi. Dilekçede ayrıca Baydar'ın savunmaya çağrı belgesinin kendisine tebliğ edilmediği, dolayısıyla anayasal savunma hakkının engellendiği belirtildi.
Mahkeme, dosyadaki belgeleri inceleyerek ihtiyati tedbir talebini kabul ederek, CHP tarafından verilen kesin ihraç kararının uygulanmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.