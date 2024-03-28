Leyla Zana: Metropollerdeki Kürtlere çağrımdır, oyunuzu DEM'e verin

DEM Parti'nin Bitlis mitinginde konuşan Kürt siyasetçi Leyla Zana, "Kimse algılara dayalı sözlere kulak asmasın. Herkes gücünü birlik yapsın. 31 Mart'ta başımız dik sandıklardan çıkalım. Eğer biz güçlü olursak muhatap da oluruz. Eğer güçlü olmazsak muhatap da olamayız!" ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bitlis İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Ulucami Meydanı'nda miting yaptı.

Zana, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin sandıktan güçlü çıkması gerekliliğine vurgu yaptı.

"Herkes gücünü birlik yapsın"

Kürtleri sandığa oy vermeye çağıran Zana şunları söyledi:

"Biz zamanı direngen ve direnişçi yapmak için mücadele veriyoruz. Tüm metropollerde yaşayanlara da çağrım var. Herkes kimliğine ve iradesine sahip çıksın.

Kimse algılara dayalı sözlere kulak asmasın. Herkes gücünü birlik yapsın. 31 Mart'ta başımız dik sandıklardan çıkalım. Eğer biz güçlü olursak muhatap da oluruz.

Eğer güçlü olmazsak muhatap da olamayız! Eğer tecridin kapısı kırılsın istiyorsak, zindanların kapısı açılsın istiyorsak, bu halk yeni bir yaşam inşa etsin ve yeni bir yaşamı elde etsin istiyorsak o zaman tüm ülke bir olmalıyız."

Bölgedeki ekonomik krize dikkat çektiği konuşmasında Zana; tarım ve hayvancılığın bittiğine dikkat çektiği konuşmasında, yoksuluğa dair şu vurguları yaptı:

"Üretim şeklimiz tarım ve hayvancılık, fakat şu an yaylalarımız yasaklanmış. Yasaklanınca hayvanda da azalma oldu. Ben inanıyorum ki siz ayda bir 1 kilo et bile alamıyorsunuzdur.

Sadece biz de değil, Türkiye'dekiler de sabahın karanlığında ekmek kuyruğuna giriyorlar. 15 bin lira alan bir öğretmen, nasıl ayakta duracak. Onlar nasıl yaşayacak. 'Bu ülkede tokuz, önümüzü görüyoruz' diyen hiç kimse yoktur. Vicdan vicdan diyorum.

Siz bu ülkeyi çürüttünüz. Dün altın vermekten bahsediyorlardı. Altınlarınızı alın, kendinizi üzmeyin. Onların her şeyleri bizden gidiyor."

"Birbirimize ihtiyacımız var"

Seçmenlere de çağrı yapan Zana; herkesi seçim günü sandıklara sahip çıkmaya çağırdı ve şunları söyledi:

"Eğer çok çalışıp kazanırsanız. Ben bütün kentlere tek tek kutlamaya gideceğim. Muş, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Mardin her şehrimize selam olsun.

Ben tüm partilere sesleniyorum; yüz yıldır Kürtler her şeyi kendileri yapmıştır. Onlar bizim kültürümüz, siyasetimiz, ekonomimiz sayesinde ayakta kalıyor. Dün altın vermekten bahsediyorlardı. Altınlarınızı alın, kendiniz üzmeyin. Onların her şeyleri bizden gidiyor.

Biz Türkiye ve Kürdistan kardeşçe yaşasın istiyoruz. Birbirimize ihtiyacımız var. Fakat eğer siz kendinize sahip çıkmazsanız, kimse size sahip çıkmaz. Sandıklarınıza sahip çıkın kendinize sahip çıkın."