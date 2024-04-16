Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?

Tarım sektörünün doğru anlaşılması tarımsal medya okuryazarlığına mı bağlı?



Medya okuryazarlığı, "yazılı ve yazılı olmayan, okunsal ve görsel nitelikteki medya unsurları aracılığıyla bilgiye ve mesajlara ulaşma, tarım için yerinde görme, bunları inceleme, çözümleme, değerlendirme, eleştirme, sonuçta elde ettiği yöntemi, veriyi ve bilinci uygun zeminlerde toplumla paylaşma yeteneği olarak tanımlanıyor.



Her alanda olduğu gibi tarım alanında da medya okuryazarlığı, sektörün doğru anlaşılması için elzem konulardan biri olarak değerlendirilmektedir.



Medya okuryazarlığının tarım alanında istenen seviyede oluşması ve süreklilik kazanması ile tarımsal medya mesajlarının doğru okunması ve çözümlenmesi sağlanabilir, değerlendirmeler ve tespitler yerinde yapılarak, bu alanda bilinçli bir kamuoyu oluşturulabilir, alınan kararların daha isabetli ve geliştirici olması sağlanabilir.



Tarımsal verileri oluşturan ve veri akışını sağlayan aktörler ile bu veri akışını yorumlayan, kamuoyu ile buluşturarak dolaşımını sağlayan aktörlerin belirleyiciliği medya okuryazarlığında, her zaman öne çıkan unsurlardır.



Medya okuryazarlığının eksikliği tarımı nasıl etkiliyor?



Tarımda gıda gerçeği var, yeterli-yetersiz beslenme gerçeği var, ancak tarladan sofraya süreç etkili ve sürekli anlatılmadığı için yeterince farkındalık oluşmuyor.



Tarımda ata tohumu-yerel tohum gerçeği var, yerli tohum gerçeği var, yabancı tohum gerçeği var ama sahiplenici, kabul görür ve net ifadelerle anlatılmadığı için zihinlerdeki pürüzler giderilemiyor.



Tarımda çiftçilerin üretme çabaları var, üreticinin aşamadığı engeller ve tüketicinin tutturamadığı istekler var, çabalar, sorunlar ve beklentiler doğru zeminde, doğru bir dille ele alınmadığı için nihai çözüme ulaşılamıyor.

Tarım sektörünün doğru anlaşılması tarımsal medya okuryazarlığına mı bağlı?



Medya okuryazarlığı, "yazılı ve yazılı olmayan, okunsal ve görsel nitelikteki medya unsurları aracılığıyla bilgiye ve mesajlara ulaşma, tarım için yerinde görme, bunları inceleme, çözümleme, değerlendirme, eleştirme, sonuçta elde ettiği yöntemi, veriyi ve bilinci uygun zeminlerde toplumla paylaşma yeteneği olarak tanımlanmaktadır.



Her alanda olduğu gibi tarım alanında da medya okuryazarlığı, sektörün doğru anlaşılması için elzem konulardan biri olarak değerlendirilmektedir.



Medya okuryazarlığının tarım alanında istenen seviyede oluşması ve süreklilik kazanması ile tarımsal medya mesajlarının doğru okunması ve çözümlenmesi sağlanabilir, değerlendirmeler ve tespitler yerinde yapılarak, bu alanda bilinçli bir kamuoyu oluşturulabilir, alınan kararların daha isabetli ve geliştirici olması sağlanabilir.



Tarımsal verileri oluşturan ve veri akışını sağlayan aktörler ile bu veri akışını yorumlayan, kamuoyu ile buluşturarak dolaşımını sağlayan aktörlerin belirleyiciliği medya okuryazarlığında, her zaman öne çıkan unsurlardır.



Medya okuryazarlığının eksikliği tarımı nasıl etkiliyor?



Tarımda gıda gerçeği var, yeterli-yetersiz beslenme gerçeği var, ancak tarladan sofraya süreç etkili ve sürekli anlatılmadığı için yeterince farkındalık oluşmuyor.



Tarımda ata tohumu-yerel tohum gerçeği var, yerli tohum gerçeği var, yabancı tohum gerçeği var ama sahiplenici, kabul görür ve net ifadelerle anlatılmadığı için zihinlerdeki pürüzler giderilemiyor.



Tarımda çiftçilerin üretme çabaları var, üreticinin aşamadığı engeller ve tüketicinin tutturamadığı istekler var, çabalar, sorunlar ve beklentiler doğru zeminde, doğru bir dille ele alınmadığı için nihai çözüme ulaşılamıyor.

Resmi açıklamaların, yönü ve yöntemi doğal olarak belli olduğu için haber niteliğinin ötesine geçmediği tarımda, toplumsal bilinç ve algı oluşturmada eksik kalındığı düşünülürse, bu resmi beyanları medya okuryazarlığı hanesinde değerlendirmek de pek doğru olmayacaktır.



Zaman zaman konu uzmanı kalemler gerçekçi ve yol gösterici yaklaşımlarla tarım gündemine dahil olmaya çalışsalar da medya okuryazarlığı için bunun yeterli olmadığı da açıktır.

Durum böyle olunca da spekülatif söylem ve açıklamalardan kamuoyunu kurtarmak mümkün olmamakta, tarımda sürekli ve etkili medya okuryazarlığı bir türlü oluşmamaktadır.

Tarımda medya okuryazarlığının gelişmesi için ne lazım?



Tarımın kendi içinden gelmeyen, yorumlarında bir türlü tam hedefi tutturamayan tarım medya okuryazarlığının yüzeysel, spekülatif değerlendirmeleri ve kamuoyu paylaşımları ile doğru tarım algısını oluşturmak mümkün değildir. Ancak tarımın içinden gelen, tarım sektörünün doğasına uygun, sorunlarını ve çözümlerini bilen bilinçli bir medya okuryazar grubu da oluşmamaktadır.



Tarımda medya okuryazarlığı oluşmasında ve bireylerin medya tüketiminde daha etkili ve aktif olmaları için, öncelikle bilgilerin ve yorumların doğru kanaldan, ölçülü ve şeffaf bir şekilde eğrisiyle-doğrusuyla, boşlukbırakılmadan sürekli olarak kamuoyuna ulaşması lazımdır.



Aracıların, aracısıyla tarımsal haber zinciri oluşturmak sağlıklı değildir. Tarımda her branşın bizzat uygulayıcısının gerçek kaynak olarak ele alınması lazımdır. Tarımsal kavramların yerinde ve doğru kullanılması lazımdır. Ölçülerin, rakamların, yapılanların, yapılmayanların izah edilebilir ve sorgulanabilir olması lazımdır. Zira tarımda ölçülemeyen unsur bulunmamaktadır.



Tarımın kendi içini doğru ve özgüvenli bir şekilde dizayn etme yeteneğinin köreltilmemesi lazımdır. Başkasına fırsat vermeden kendi kendini sorgulayabilen bir tarımsal düşünme becerisinin kendi içinde güçlendirilmesi lazımdır.

Üretkenlik bakımından en önlerde yer alan tarımın, eleştirel yaklaşımlardan tedirgin olmasının, her şeyi ölçülebilir olan tarımın kendini anlatmasında boşluğa düşmesinin kaynağı kendisi değildir!



S. Oktay GÜNGÖR





