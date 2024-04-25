Yeni uygulama başladı: Bu kişiler ehliyet alamayacak!

Ekonomim'de yer alan habere göre Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan flaş bir değişiklikle, uyku apnesi sendromu olan kişiler artık ehliyet alamayacaklar. Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.

Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, uyku apnesi sendromu olan kişilerin öncelikle tedavi olmaları gerekmektedir.

Uyku apnesi, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliği için tedavi edilmesi önem arz etmektedir.