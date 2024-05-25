Erkeklere yönelik doğum kontrol hapı farelerde işe yaradı

Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler
Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
Ana sayfaHaberler

Erkeklere yönelik doğum kontrol hapı farelerde işe yaradı

Araştırmacılar, erkeklere yönelik doğum kontrol hapı geliştirme çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydetti. Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, farelerde test edilen CDD-2807 adlı bileşik, spermlerin sayısını ve hareketini geçici olarak azaltmayı başardı. Bu bileşiğin düşük dozlarda bile zehirleyici etkisi olmadığı ve doğurganlığın ilacın kesilmesiyle geri kazanıldığı belirtildi.

Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 18:30, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 18:33
Yazdır
Erkeklere yönelik doğum kontrol hapı farelerde işe yaradı

Erkeklere yönelik doğum kontrol hapına bir adım daha yaklaşan araştırmacılar, yeni bir yöntemle spermlerin hareketini geçici olarak sınırlamayı başardı.

Halihazırda erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol yöntemleri arasında prezervatif, ameliyatla sperm akışını kesen vazektomi ve spermleri öldüren spermisit yer alıyor. Son yıllarda erkeklere yönelik haplar üzerine yapılan çalışmalar hız kazandı. Hormonları etkilememeleri ve mümkün olduğunca az yan etki göstermeleri hedefleniyor.

Kadınların kullandığı doğum kontrol haplarıysa yumurta üretimini engellediğinden etkili olmasına karşın çeşitli yan etkilere sahip. Haptan hapa ve kişiden kişiye değişen bu etkiler arasında genellikle akıntı, mide bulantısı, baş ağrısı ve ruh halindeki değişiklikler yer alıyor.

Hakemli dergi Science'ta perşembe günü yayımlanan çalışma, erkeklere yönelik hormonal olmayan ilk hap denemesi değilse de yeni bir yöntemi içeriyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Martin Matzuk şöyle diyor:

Araştırmacılar erkek doğum kontrol yöntemleri geliştirmek için çeşitli stratejilerin peşine düşse de halen erkeklere yönelik bir hap yok.

Bu eksikliği gidermeye çalışan Dr. Matzuk ve ekip arkadaşları, STK33 adlı protein kodlayan bir geni hedef aldı. Bu gendeki mutasyonların erkekleri kısırlaştırdığı önceden biliniyordu.

Araştırmacılar, farelerde de devre dışı bırakıldığında bu etkiyi yarattığı bilinen STK33'ü kısıtlayacak bir bileşik arayışına girdi. En iyi sonucu veren CDD-2807 adlı bileşik, farelerde denendiğinde spermlerin sayısını düşürdü ve hareketini kısıtladı.

Düşük dozda bile bu etkiyi yaratan bileşiğin fareleri zehirlemediği, beyinde birikmediği ve testisleri küçültmediği kaydedildi. Çalışmanın ortak yazarı Courtney M. Sutton "Daha da önemlisi, doğum kontrol etkisi tersine çevrilebildi" diyerek şöyle ekliyor:

Bir süre CDD-2807 bileşiği kullanılmayınca, fareler sperm hareketliliği ve sayısını geri kazanarak tekrar doğurgan hale geldi.

Yeni çalışmanın sonuçları umut verici olmasına karşın, erkeklere yönelik doğum kontrol haplarının yakın bir zamanda kullanıma sunulması beklenmiyor.

Araştırmacılar farelerin ardından bu bileşiği ve benzerlerini farklı primat türlerinde test etmeyi planlıyor.

Independent Türkçe

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber