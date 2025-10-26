180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri, Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonu kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya devam ediyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden 180 farklı SGK hizmetine erişim sağlanırken, bunların 167'si mobil cihazlardan da kullanılabiliyor. Vatandaşlar, en çok 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Emeklilik Sorgulama' ve 'İşgöremezlik Ödemesi Görme' gibi hizmetlere başvuruyor.

180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yapılabiliyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'sine mobil cihazlardan da erişilebiliyor.

Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olan e-Devlet Kapısı, SGK hizmetlerinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle, vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Vatandaşlar, 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'si mobil cihazlardan da kullanılabilir hale geldi.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER

Vatandaşların en çok başvurduğu işlemler arasında; SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik sorgulama (Ne Zaman Emekli Olabilirim?), 4A Emekli Aylık Bilgisi, 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme, Son 6 Aya Ait Hizmet Dökümü gibi hizmetler öne çıkıyor. Bu hizmetler sayesinde milyonlarca kişi işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf ediyor.

Son yıllarda e-Devlet üzerinden erişime açılan yenilikçi uygulamalar, vatandaşların farklı ihtiyaçlarına doğrudan çözüm sunuyor. Yeni uygulamalar ile yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor, yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor, SGK e-Tebligat sistemiyle tebligatlar elektronik olarak ulaştırılıyor, işveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, 4B prim ödeme, borç sorgulama ve tarımsal kesinti tutarları görüntülenebiliyor, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki borcu yoktur belgeleri çevrim içi alınabiliyor.

E-Devlet platformu üzerinden yürütülen bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyor. Böylece hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önümüzdeki dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları devreye almayı hedefliyor.

