'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak

TBMM'de görüşülecek yasa teklifiyle SGK'nın mali yapısı güçleniyor, emekli maaşlarında artış ve BES'te devlet katkısı yükseliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 07:40, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 07:46
Yazdır
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak

TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan yasa teklifi, SGK'nın mali yapısını güçlendirmeyi hedeflerken, çalışanlar, işverenler ve emekliler için önemli düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler kapsamında prime esas kazanç değişikliği ile emeklilikte bağlanacak maaşlarda artış sağlanacak. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sigortası'nda devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılacak ve İşsizlik Sigorta Fonu'ndan imalat sektörüne 60 milyar TL aktarılacak.

Prime Esas Kazançta Yeni Düzenleme

Sabah Gazetesinin haberine göre; Mevcut düzenlemede prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanırken, yeni düzenleme ile bu sınır 9 katına çıkarılacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında prime esas kazancın tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek. Bu değişikliğin 2026 yılı için ilave mali etkisi 63.7 milyar TL olacak.

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı Artıyor

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak devlet katkısı oranı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılabilecek. Cumhurbaşkanı bu oranı artırmaya yetkili olacak. Şu anda yaklaşık 10 milyon BES katılımcısı ve 7.5 milyon OKS kapsamında çalışan bulunuyor. Devlet katkısı için 2026 yılı ödenek ihtiyacı orta senaryoda 132 milyar TL olarak hesaplanıyor.

  • Cumhurbaşkanı kararı ile katkı payı oranında yapılacak her yüzde 1'lik değişiklik, 2026 rakamlarıyla yaklaşık 4.5 milyar TL etki yaratacak.
  • Her yüzde onluk değişim ise yaklaşık 45 milyar TL ödenek ihtiyacını azaltacak veya artıracak.

Borçlanma ve İhya Oranlarında Artış

Sigortalılıkları durdurulan sigortalıların ihya oranı mevcutta yüzde 34.75 iken, yeni düzenleme ile bu oran yüzde 45'e yükseltilecek. Borçlanma oranlarının yüzde 45'e yükseltilmesiyle yıllık 2.2 milyar TL, ihya oranlarının yüzde 45'e yükseltilmesiyle ise yıllık 2.98 milyar TL ilave gelir sağlanacak.

Doğum Borçlanmasında Değişiklik Yok

En düşük askerlik borçlanması günlük 390 lira olacak. Ancak doğum borçlanmasında herhangi bir artış olmayacak.

İsteğe Bağlı Sigortada Prim Artışı

İsteğe bağlı sigortalıların prim oranında dört sigortalılık türü için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının 1 puan artırılması hedefleniyor. Bu artışın yıllık mali etkisi toplamda 676 milyon TL olacak.

İşveren Prim Teşvikinde Değişiklikler

  • Uzun vadeli sigorta kolları işveren hissesi prim oranı 1 puan artırılacak.
  • 4 puanlık indirim 2 puana düşürülecek.
  • Genç girişimci teşviki kaldırılacak.
  • Prim oranındaki 1 puanlık artışın mali etkisi toplamda 110.96 milyar TL.
  • İşveren prim teşvikinin azaltılmasıyla kamu giderlerinde yıllık 97.6 milyar TL azalma bekleniyor.
  • Genç girişimci teşvikinin kaldırılmasının toplam mali etkisi ise 11.7 milyar TL.

İmalat Sektörüne Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından imalat sektöründe istihdamın korunması ve artırılması amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'nun prim gelirlerinin yüzde 15'ini aşmayacak şekilde kaynak desteği sağlanacak. Böylece imalat sektörüne yaklaşık 60 milyar TL destek verilmiş olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber