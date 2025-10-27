MAPEG personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) personeli, son olarak 2019 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının üzerinden altı yıl geçmesine rağmen yeni bir sınav açılmamasına tepki göstererek, sınav duyurusu yapılmasını talep ediyor.
MAPEG personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yaptıklarını hatırlatarak, hizmet gerekleri, liyakat, kariyer ilkeleri, kıdem ve sınav sonuçlarının esas alınması suretiyle öğrenim durumu, sınıf ve kadro yapısı dikkate alınarak sınav düzenlenmesini istiyor.
Genel Müdürlükte son görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 14 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştı. MAPEG çalışanları, aradan geçen sürede üst görevlere atanabilmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, yeni sınav duyurusu beklediklerini ifade ediyor.