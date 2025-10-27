'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan jandarmaya ait araç şarampole düştü. Yaşanan kazada 4 asker yaralandı.

Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı

Ilgın-Belekler yolunda bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü.

Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

