Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan jandarmaya ait araç şarampole düştü. Yaşanan kazada 4 asker yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 07:26, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 07:39
Ilgın-Belekler yolunda bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü.
Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.