Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 16:06, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 16:11
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda karşıladı. Başbakan Keir Starmer'ın beraberinde Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth yer alırken, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulundu.