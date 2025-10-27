Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada da tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin soruşturmaya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katıldı.

Tunç, açılış konuşmasının ardından bir basın mensubunun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun siyasal casusluk iddiasıyla tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var.

- Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir.

- Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tutuklu Necati Özkan ve Tele1 TV' nin kurusucu Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla işlem başlatıldı.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ dün savcılıkta ifade verdi.

Mahkemeye üç isim hakkında tutuklama kararı verdi.