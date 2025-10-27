FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 10:00, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 10:01
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.