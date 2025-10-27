'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?

Bankalar, kamu kurumları ve özel şirketlerle yapılan maaş anlaşmalarında promosyon ödemelerine alternatif olarak 200 ila 550 bin TL arasında değişen faizsiz kredi seçenekleri sunmaya başladı. Yeni model, çalışanlara daha yüksek nakit imkanı sağladığı için hızla yaygınlaşıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 15:30
Yenişafak'tan Mehmet Güney'in haberine göre: Kamu kuruluşları ve özel sektör şirketleri, çalışanlarının maaş ödemeleri karşılığında bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarında yeni bir döneme girdi. Artan ekonomik ihtiyaçlar ve çalışan talepleri doğrultusunda, bankalar artık sadece nakit promosyon değil, aynı zamanda faizsiz kredi seçeneği de sunuyor. Bu model, özellikle yüksek tutarlı nakit ihtiyacı olan çalışanlar tarafından tercih ediliyor.

Promosyon mu, faizsiz kredi mi?

Bankalar, maaş müşterisi kazanmak için kurumlara iki alternatifli teklif sunuyor:

  • Belirli bir tutarda nakit promosyon
  • Ya da daha yüksek tutarlı, 12-24 ay vadeli sıfır faizli kredi

Bu sistemde çalışanlar, ya peşin promosyonu alıyor ya da promosyondan feragat ederek faizsiz kredi kullanabiliyor.

Sağlık Bakanlığı Örneği: 550 Bin TL'ye Kadar Kredi

Sağlık Bakanlığı ile anlaşan bir banka, çalışanlara iki seçenek sundu:

  • 90 bin TL nakit promosyon + 10 bin TL puan
  • 200-550 bin TL arasında faizsiz kredi (12-24 ay vade)

Krediyi tercih eden çalışanlar, promosyon ödemesinden yararlanamıyor. Ancak daha yüksek nakit ihtiyacını karşılayabildikleri için bu seçeneğe yönelenlerin sayısı artıyor.

Diğer Kurumlarda da Benzer Uygulamalar

Bir başka kamu kurumunda ise 95 bin TL promosyonun yanı sıra, çalışanlara 261 bin TL'den 440 bin TL'ye kadar değişen faizsiz kredi seçenekleri sunuldu. Geri ödeme planları şöyle:

Kredi Tutarı Vade Aylık Taksit
261.000 TL 12 ay 21.750 TL
229.000 TL 10 ay 29.900 TL
354.000 TL 8 ay 44.250 TL
440.000 TL 6 ay 73.333 TL

Çankaya Belediyesi de Sisteme Dahil

Bu modelin uygulandığı kurumlardan biri de Çankaya Belediyesi. Belediyede çalışan personele kişi başı 80 bin TL promosyon ödemesi yapılırken, isteyenler ayrıca 12 ay vadeli 350 bin TL faizsiz kredi kullanabiliyor.

Bu yeni sistem, hem kurumların promosyon yükünü hafifletiyor hem de çalışanlara daha esnek finansal çözümler sunuyor. Ancak uzmanlar, faizsiz de olsa yüksek tutarlı kredilerin geri ödeme planlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

