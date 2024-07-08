GİH sınıfından TH sınıfına geçen emeklilikte hizmet sınıfını ve ek göstergeyi nasıl kazanır?

Soru; Merhaba, 3600 ek gösterge ile gih sınıfından eyt kapsamında 20 yılı doldurunca emekli olursam ne kadar emekli maaşı alabiliyorum? Yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar dilerim. 08.1981 doğumluyum, 09.1998 tarihinde sigorta girişim var 30 gunluk, 08.2005 tarihinde memur olarak çalışmaya başladım, 1998 ile 2005 arasında çalışmadım. Halen memur olarak çalışıyorum, 20 yıl çalışmayı tamamlarsam eyt kapsamında emekli olabilir miyim?

Ayrıca gih sınıfına tabi olarak çalışmaktayım, th sınıfından emekli olmak için ne kadar sure çalışmalıyım? Yardımcı olursanız çok sevinirim, iyi çalışmalar,

Detaylar/Değerlendirmeler:

Devlet memurluğu süresince görev değişiklikleri olması mümkündür. Görev değişiklikleri genelde bulunmuş olduğu görevden daha yukarı görevlere atanma şeklinde olmaktadır.

Atanılan görevin yüksek olan ek göstergeden emeklilikte yararlanmak için için ne kadar süre görev yapılmalıdır?

Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 73 hükmünde bulunur. Bu madde hükmüne göre;

-Memurlardan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu görevlerden en az 6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekiyor. 6 aydan az süre kesinti yapılmışsa kazanamıyorlar.

Örnek: 3600 ek göstergeli bir Şube Müdürü 9/7/2024 tarihinde 4200 ek göstergeli Daire Başkanlığı görevine atanırsa bu memur bu görevde 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12 tarihlerindeki görev aylıklarından Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kesildiğinde emeklilikte 4200 ek göstergeyi elde edecektir.

Özetle madde hükmü;

Yüksek ek göstergeli görevlere atananları kapsadığı, seçimle göreve gelenleri kapsamadığı,

Her türlü unvan değişikliklerinde 6 ay bekleme zorunluluğunun olduğunu,

Memurların normal terfileri sonucunda, ancak görev unvanı değişmeksizin ek göstergelerinin yükselme durumunu kapsamadığını,

Yaş haddi nedeniyle emeklilik, vazife malullüğü nedeniyle emeklilik ve görevde iken vefat durumlarında 6 ay şartının aranmadığını,

Kanunla unvanların ek göstergelerinin artması durumunu kapsamadığını,

Belirtebiliriz.



GİH Sınıfından TH Sınıfına geçenlerin emeklilik durumları:

Genel İdare Hizmetleri Sınıfından mevzuata uygun olarak Teknik Hizmetler Sınıfına geçiş yapıldığı takdirde kişilerin unvanları değişmiş olacaktır.

Bu durumda yeni unvanda en az 6 ay çalışmadan emekli olunmak istenilirse ek göstergenin yüksek veya düşük olduğuna bakılmaksızın yine TH Sınıfından emeklilik söz konusu olacaktır.

Ancak, TH Sınıfındaki unvanın karşılığı ek göstergesi GİH Sınıfındaki unvanın ek göstergesinden yüksek ise bu yüksek olan ek göstergeyi her ne kadar emeklilik hizmet sınıfı TH Sınıfı olsa da kazanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla her türlü unvan ve sınıf değişikliklerinde ek göstergeyi kazanmak için en az 6 ay süre ile bu unvanda çalışılmasının gerek olduğunu değerlendirmekteyiz.



Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Mevzuata uygun olarak GİH Sınıfından TH Sınıfına geçmeniz durumunda;

Ek gösterge konusu dikkate alınmadan yine TH Sınıfından ve bu sınıftaki unvanınız üzerinden emeklilik işlemlerinizin yapılması gerektiğini, yani TH Sınıfında 1 ay görev yapılmış olsa dahi yapıp emekli olsanız TH Sınıfından emekli olacağınızı, zira Hizmet Sınıfında belirli bir süre görev yapmaya yönelik herhangi bir yasal hükmün bulunmadığını,

TH Sınıfındaki unvanınızın ek göstergesi GİH Sınıfındaki ek göstergenizden yüksek ise emeklilikte uygulanabilmesi için en az 6 ay süre ile bu unvanda görev yapmanız gerektiğini,

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde işçi, memur farketmeksizin çalışmalarınız olduğunda EYT kapsamına gireceğinizi ve 20 hizmet yılı olduğunda EYT kapsamında emekli olma hakkını kazanacağınızı,

Değerlendirmekteyiz.



Emekli aylık ve ikramiye tutarınızı kıyaslamak için

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

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