15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor

Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yüzünden yaralanarak gazi olan Konyalı öğretmen Ömer Faruk Çatal, çenesine takılan platinle yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 11:34, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:36
Yazdır
15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor

Ömer Faruk Çatal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o dönem Ankara'da yaşadığı evinden direniş için sokağa çıktı.

Yürüyerek gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde, darbeci askerleri durdurmaya çalışan vatandaşlara katılan Çatal, helikopterden açılan ateş sonucu çenesinden yaralandı.

Parçalanan çene kemiğine platin takılan Çatal, 6 ay pipetle beslendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki yıl önce şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ağabeyi 41 yaşındaki Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine, vatansever bir aileye sahip olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Diğer iki kardeşi polis ve asker olan Çatal, kendilerini vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan can verecek bir bilinçle yetiştiren babasına minnettar olduğunu belirterek, çocuklarını da babası gibi aynı bilinçle yetiştirdiğini ifade etti.

Babasının tüm zorluklara rağmen kardeşlerine askerlik mesleğini bıraktırmadığını anlatan Çatal, şunları kaydetti:

"Ben gazi olduktan sonra asker olan kardeşlerimden Aziz, sözleşme yenileyeceğinde babamı aradı. Babam, 'Zor günlerden geçiyoruz, bırakamazsın' diyerek bıraktırmadı. Şehit olan kardeşim Hasan, bir operasyonda bacağından yaralanıp gazi olmuştu. Ona da mesleği bıraktırtmadı. Sonra kardeşim şehit oldu. Babamın ağladığını hiç görmedim. Bizden gizli saklı bir yerde ağladıysa bilmiyorum. 15 Temmuz gecesi de aynı şekilde ağlamadı."

- "Taşıdığım platin, bir nişan, bir madalya gibi oldu"

Çenesindeki kalıcı hasardan hiçbir zaman gocunmadığını, vatan için daha fazlasını, canını da vermeye hazır olduğunu belirten Çatal, şöyle konuştu:

"Parçalanan alt çenemde platin var ve çenemi vidalarla tutuyor. Doktor çenemin zamanla kaynayacağını, vücudun uyum sağlayacağını, sinirlerin düzelebildiği kadar düzeleceğini, düzelemeyen bölümdeki dişlerimin hepsinin zamanla döküleceğini söyledi. Diş fırçalarken, yemek kırıntısı kaldığı zaman hissetmiyorum. Çenemin sol tarafını hissetmiyorum. Yüzüm yamuk da olsa şu an benim için taşıdığım platin, bir nişan, bir madalya gibi oldu."

- "Önce vatan"

Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat teknolojisi öğretmeni Çatal, öğretmen olarak öğrencilerini vatan, millet, bayrak şuuruyla yetiştirmeye önem verdiğine dikkati çekti.

Çatal, "Biz derslerde çocuklara vatan, millet, bayrak sevdasını aşılamaya çalışıyoruz. Bize öğretilen şey de buydu zaten, önce vatan. 15 Temmuz gibi hain bir kalkışmayı düşünenler varsa, akıllarından silmelerini isterim. Bu millet tankların, silahların, helikopterlerin önüne kız, erkek ayırmadan bedenlerini attı. Bu, bayrak işi, vatan işi. Herkes daha da bilinçlendi." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber