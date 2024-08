Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için 'Sıla Yolu' projesi

CHP, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için "Sıla Yolu" projesini başlattı.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız" dedi.

CHP, her yıl binlerce gurbetçinin Türkiye'ye giriş çıkış için kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesini başlattı. Proje kapsamında yurda giriş ve çıkış yapan gurbetçilere CHP Lideri Özel'in mektubu dağıtılarak, gurbetçilerin sorunları dinlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan standın önünde açıklama yapan Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Tüm, şunları söyledi:

"Yurt dışında yaşayan ama vatanını hiç terk etmeden, memleketimizin huzuru, demokrasisi ve özgürlükleri için mücadele veren, sıla hasretiyle her yıl ülkemizi ziyaret eden gurbetçilerimizin sorunlarına dikkati çekmek için toplandık. Burada bir haftalık yoğun bir programı gurbetçilerimizin sorunlarının çözümü için hayata geçireceğiz. Gurbetçilerimiz sevdiklerine kavuşmak, memleket hasreti gidermek için yola çıktı. Sınır kapısından başlayan onlarca sorunun farkındayız. Gurbetçilerimiz on yıllardır bulundukları ülkelerin iş gücü, kalkınma kaynağıdır. Ülkemizi temsil eden her bir yurttaşımızla gurur duyuyoruz. Yurt dışındaki evimiz, kardeşimiz, yuvamız gurbetçilerimizdir.

Tüm yurttaşlarımızın hakkının, hukukunun korunduğu her türlü ayrımcılığa karşı mücadele hedefimizle çalışmaya devam ediyoruz. Genel Merkezimiz, yurt içi ve yurt dışı örgütleri ve tüm üyelerimiz bu hedefin bir parçasıdır. Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz. 2022 yılında hayata geçirmek için planlanan ve Edirne Valiliği tarafından yapılmasına izin verilmeyen 'Sıla Yolu' projesini Danimarka Birliği'mizin önerisi ve desteği ile Edirne İl Başkanlığı'mızın ev sahipliğinde ve işbirliğinde yeniden hayata geçiriyoruz. Edirne Valiliği ile yapılan görüşmede 8 Ağustos tarihinden 15 Ağustos tarihine kadar iznimiz alınmıştır. Kapıkule sınır kapısında hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız.

Adını Cumhuriyet'ten alan ve Ulu Önderimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi; 100 yıldır Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak adına, adaleti hakim kılmak, evrensel insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizi demokrasinin filizlendiği bir ülke olabilmesi için ısrarla, inatla ve kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak kuruldu; bu ilkelerin doğrultusunda yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz, onların hakları için mücadele etmeye hep birlikte devam ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmek ve gurbetçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak adına yol yürüdüğümüz Edirne Belediye Başkanımıza, il başkanımıza, Edirne İl Örgütü'nün yöneticilerine ve tüm parti emekçilerine teşekkür ederim."