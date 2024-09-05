Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır
Bakan Şimşek: Önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır
Yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 81 ile gönderildi
Yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 81 ile gönderildi
YÖK'ten 'diploma sahteciliği' açıklaması
YÖK'ten 'diploma sahteciliği' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Yeni OVP açıklandı: 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41,5
Yeni OVP açıklandı: 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41,5
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 21:48, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 22:58
Yazdır
Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

İlçeye bağlı Başovacık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban S.T'ye (41) yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber