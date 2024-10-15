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İşletmelerin temiz enerjiye geçişteki yol arkadaşı Reges Elektrik oldu

Reges Elektrik, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji tablosunu açıkladı

İşletmelerin temiz enerjiye geçişindeki yol arkadaşı olan Reges Elektrik, Türkiye'nin sürdürülebilir enerjideki tablosunu açıkladı. Buna göre, yıllık yaklaşık 5,5'lik bir büyüme ivmesi yakalayarak küresel enerji piyasasında 5. sırada konumlanan Türkiye, bu konuda kararlılıkla ilerlerken, yerli üretimi de teşvik ederek ulusal bir dönüşümü destekliyor.

Dünya genelinde temiz enerjiye yapılan yatırımlar giderek artarken, 20 yıldır yaklaşık 5,5'lik bir büyüme ivmesi yakalayarak küresel enerji piyasasında 5. sırada konumlanan Türkiye de bu konuda kararlılıkla ilerliyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yapılan yatırımlar dikkat çekerken, büyük şirketlerden KOBİ'lere kadar birçok işletme, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini ticari işletmeler için faydaya dönüştüren Reges Elektrik ise Türkiye'nin temiz ve sürdürülebilir enerjideki tablosunu değerlendirdi.

Temiz enerji yatırımları 2 trilyon dolara çıkacak

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Cansu Ünal Öngören, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Son yıllarda temiz enerjiye yapılan yatırımların hızla artması, küresel çaptaki dönüşümün önemli bir göstergesi. İklim değişikliğiyle mücadele, enerji güvenliği endişeleri, teknolojideki gelişmeler ve maliyetlerin düşmesi gibi faktörler, bu alandaki yatırımların hızlandırılmasındaki etkenlerin esasını oluşturuyor. Öyle ki Uluslararası Enerji Ajansı, temiz enerji teknolojisi ve altyapısına yapılan küresel yatırımların bu yıl 2 trilyon dolara ulaşacağına ve bunun toplam enerji yatırımlarının üçte ikisini oluşturduğuna işaret ediyor. Temiz enerji ve doğal kaynaklara yaptığı yatırımlarla OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ülkeleri arasında en hızlı büyüme kaydeden Türkiye de potansiyelini ortaya koymaktan çekinmiyor."

"Türkiye, enerji bağımsızlığını temiz enerji ile sağlayabilir"

Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına odaklanmasının nedenlerini detaylı bir şekilde sıralayan Dr. Cansu Ünal Öngören, "Türkiye, enerjisinin %67'sini ithal ediyor. Bu durum, enerji bağımsızlığının kazanılması gerekliliğini ortaya koyarken, yatırımların en büyük tetikleyicisine dönüşüyor. Örneğin, 2024'ün ilk yarısında yıllık toplam elektriğinin %74'ünü üreten ve bunun yarısını rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde eden Avrupa Birliği'ne uyumluluk konusunda da önemli rol oynuyor. Tüm bu parametreler, daha fazla temiz enerji kaynağının ve enerji verimliliği süreçlerinin ulusal politikalara dahil edilmesini zorunlu hale getirirken, ülkemizde son yıllarda süregelen eğilim, yenilenebilir enerjideki kurulu gücünün hızla arttığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Temiz enerji, artık kalkınma politikalarının önemli bir parçası"

Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki performansının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Cansu Ünal Öngören, "Türkiye, hem çevresel sorumluluk bilinci hem de ekonomik kalkınma politikalarıyla birlikte yenilenebilir ve temiz enerji teşviklerine ağırlık veriyor. Yerel sanayinin rekabetçi yapısının sağlamlaştırılması ve yeşil mutabakat sürecine uyum kapsamında yatırım konularının başında yenilenebilir enerji projeleri yer alıyor. Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önceliklendirdiği teşvikler, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uygulamaları da yerli üretimi destekleyerek bu dönüşümün ulusal bir modele uyarlanmasını sağlıyor. İşletmelerin temiz enerji ihtiyacını karşılayan Reges Elektrik olarak biz de her ölçekten şirketin çevre dostu çözümlerimizden ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sertifikalı bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz" diyerek hizmetlerini ve avantajlarını şu sözlerle paylaştı:

"Temiz elektrik enerjisi, karbon emisyonlarının azaltılmasından doğal kaynakların korunmasına, maliyet tasarrufundan uzun vadeli finansal politikalarına kadar birçok avantaj barındırıyor. Dolayısıyla işletmelerin hem bugününe hem de geleceğine yön veren bizim gibi güçlü altyapıya sahip tedarikçiler, pek çok sektör için kritik bir noktada konumlanıyor."

"Sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği destekliyoruz"

Dr. Cansu Ünal Öngören, "Sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği destekliyoruz. Müşterilerimizin I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kaynağını ve miktarını doğrulayan belge almalarına olanak tanıyoruz. Bu yeşil enerji sertifikaları sayesinde, müşterilerimiz kullandıkları elektriğin yenilenebilir kaynaklardan mı yoksa geleneksel kaynaklardan mı üretildiğini garanti altına alıyor" şeklinde konuştu.

"Uzmanlığımızı, temiz enerji konusunda da hizmetlerimizle kanıtlıyoruz"

"Enerji tedariki konusundaki uzmanlığımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle, işletmelerin temiz enerji alanındaki tüm ihtiyaçlarını esnek fiyatlarımızla eksiksiz karşılıyoruz" diyen Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Cansu Ünal Öngören, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sürdürülebilir enerjiye geçiş, günümüz işletmeleri için yalnızca bir seçenek değil, aynı zamanda rekabet avantajı kazandıran bir zorunluluk. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, işletmelere uzun vadede önemli getiriler sağlıyor. Biz de işletmelerin elektrik enerjisindeki iş ortağı olarak, ayrıcalıklı çözümlerimizle bu yolculuklarında eşlik ediyoruz."