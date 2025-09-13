Sakarya'da hızlı tren telaşı kazayla bitti: Araç kanala düştü
Pamukova ilçesinde hızlı trene yetişmek isteyen iki kişi, kullandıkları otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına düşmesi neticesinde yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan hızlı tren istasyonu mevkiinde fabrikada çalışan B.C. ve M.Ç., otomobille hızlı trene yetişmek için yola çıktı.
İstasyona varmalarına kısa bir süre kala sürücü B.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu ve takla attı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Su kanalının içinde ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü B.C. ve yolcu M.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.