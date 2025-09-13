Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti

Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özgür Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özgür Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri'ni son 7 yılda 1 milyon 38 bin turist ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 14:12, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 14:11
Yazdır
Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri kabul edilen ve barındırdığı devasa heykelleri ile eşsiz gün doğumu ve batımı manzarası sunan Nemrut Dağı Ören Yeri, her yıl on binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.

Zirveye çıkanlar, Kommagene uygarlığının izlerini yerinde görme fırsatı buluyor.

Nemrut Dağı Ören Yeri, en yüksek ziyaretçi sayısına 229 bin 247 ile 2022 yılında ulaşırken en düşük ziyaretçi sayısı ise 56 bin 229 ile salgın döneminin yaşandığı 2020 oldu.

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise bölgeyi 122 bin 634'ü yerli, 14 bin 570'i yabancı olmak üzere 137 bin 204 turist ziyaret etti.

Yıl sonu hedefi 310 bin turist

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, Nemrut'un turizm sezonunda büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yelken, "Nisan ayında başlayan sezonda bugüne kadar yaklaşık 230 bin ziyaretçimiz oldu. Sezon sonuna kadar bu sayının 310 bine ulaşmasını bekliyoruz. Nemrut, kasım ayının ilk haftasına kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Bu da bölge turizmine büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Yıpranan heykeller nanoteknolojiyle güçlendirildi

Yelken, Nemrut Dağı'ndaki heykellerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Nemrut Dağı'nı geleceğe miras olarak bırakabilmek için doğu ve batı teraslarında bulunan heykellerde sağlamlaştırma projesi yürütmekteyiz. Özellikle yıpranmış heykeller, nanoteknolojiyle güçlendirildi. Bu yöntem sayesinde çatlaklar kalıcı olarak onarılıyor. Batı terasında da antioksidan uygulaması yapıyoruz. Restorasyonun toplamda 5 yıl sürmesi planlanıyor, şu ana kadar iki aşamayı tamamladık."

İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen Filiz Bilgili Çorak, Nemrut'a tırmanırken zorlandığını ancak gördüğü manzaranın her şeye değdiğini anlattı.

Ramazan Çorak da 30 yıl önce geldiği Nemrut'u yeniden ziyaret ettiğini dile getirerek, "Hala aynı görkemiyle ayakta, herkesi burayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber