AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?

Seçimler 2028'de mi olacak yoksa sürpriz bir tarihte mi sandık başına gidilecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, erken seçim iddialarına yanıt verdi. Seçim yenilemesi kavramı ve Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında önemli detaylar paylaştı.

Haber Giriş : 12 Eylül 2025 22:30, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 22:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır. Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşi r" dedi.

AK Parti'li Yavuz, seçimlerin zamanında olacağını söyleyerek, "Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Portre TV kanalına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

"Devamlı kendisini seçime hazır turan bir partiyiz. Dolayısıyla seçime hazırlıklıyız. Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ama erken seçim yok. Zaten ona erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz. Seçimlerin zamanında olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak.

"Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı..."

Ama tabii buradan ben bunu derken hemen 'Ya tamam da işte meclis seçim yenilenmesine karar vermezse, cumhurbaşkanımızın adaylığı diye bir bahis açabilirsiniz ve buradan hareketle de sanki erken seçim mutlaka olacak diye bir yaklaşımla bunu anlamaya çalışırsınız'. Hemen şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır.

"7 Mayıs mümkün, 30 Nisan mümkün"

Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 7 Mayıs mümkün, 7 Mayıs'ta olacaksa 30 Nisan mümkün. Bunu tamamen YSK belirleyecek. Buna erken seçim de denmez. Seçim yenileme tabiri kullanılır ama mesele anlaşıldı. Bunu 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum."


