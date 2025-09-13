İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, "6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetinde iki çanta içerisinde 6 bin 700 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.