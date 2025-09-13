Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı

AK Parti'nin önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının her geçen gün arttığını belirterek "Bölgedeki bütün paydaşlarla bu konu hakkında daha fazla ilişki içinde olmalıyız. Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi. Bölgemizdeki sıcak gerilimlerin tamamı bir şekilde bizi ilgilendiriyor, tedbir almamızı gerektiriyor. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış durumda. Bu açık ve net" değerlendirmesini yaptı.

"GÜNDEMİMİZDE CHP YOK"

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Terörsüz Türkiye süreci ve CHP'de son günlerde yaşanan parti içi krizle ilgili de konuştu. Erdoğan "CHP'deki gelişmeleri dışarıdan takip ediyoruz. Kendi içlerinde ortaya çıkan parti içi bir durum. Bizim odağımız Terörsüz Türkiye ve ekonomi. Asıl gündemimiz Terörsüz Türkiye sürecinin iyi yürümesi ve başarıya ulaşması. Süreçte odak kaybına müsaade edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, geçtiğimiz hafta Malatya'da 300 bininci deprem konutunu teslim ettiklerini hatırlatarak, "Deprem konutlarının finansmanı bitince kamu yatırımlarına daha fazla kaynak sağlayacağız. Elimiz rahatlayacak. Türkiye Yüzyılı projeleri için daha fazla imkan bulacağız" diye konuştu.

KATILIMLAR SÜRÜYOR

Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye katılacağını müjdeledi. Erdoğan'ın bugün İstanbul'da düzenlenecek AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

MISIR HEYETİNE TEŞEKKÜR

Toplantıda geçtiğimiz günlerde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının öncülüğünde Refah Sınır Kapısı'na yapılan ziyaret de gündeme geldi. AK Parti aralarında MHP ve BBP'li siyasetçilerin de bulunduğu 30 kişilik heyetle Refah Sınır Kapısı'nda İsrail'in yaptığı soykırım ve zulüm ile ilgili basın açıklaması yapmıştı. Erdoğan, toplantıda İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'a söz vererek, ziyaret ile ilgili bilgi istedi.

Yalçın, ziyaret sonucunda, İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği tır sayısının günlük normalden 10-15 katına çıktığını anlattı. Erdoğan'ın, baskıların sonuç vermesinden dolayı Basri ve heyete teşekkür ettiği öğrenildi.

ZORUNLU LİSEDE SONA GELİNDİ

Öte yandan MKYK toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Tekin'in devam eden 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda düzenlemeyi gündeme getirdiği, çalışmanın önümüzdeki günlerde Erdoğan'a sunacağı öğrenildi.

Bunun yanı sıra Tekin toplantıda 2002 yılında öğretmenler tarafından cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023 yılına ilişkin yazdığı temenni mektuplarını paylaştı. Mektuplarda "2023 yılında dersliklerde, koridorlarda farelerin gezmediği, kalabalık sınıf mevcutlarının azaldığı, derslik sayılarının arttığı, fiziki ve teknolojik şartların iyileştirildiği, başörtü sorunun çözüldüğü, ısıtma sorununun yaşanmadığı okullarda dersler vermek istiyoruz" şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.



