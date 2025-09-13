Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" operasyonunda, CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde polis ekiplerinin belediye binasında arama yaptığı öğrenildi.

"ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET VERMEK, RÜŞVET ALMAK VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK SUÇLARI.."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında, 13/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

İşlemler devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."