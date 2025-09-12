13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarına sert tepki gösterdi: Çirkin bir provokasyon

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, köşe yazısında, şaibeli kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir karar çıkması durumunda yaşanacakları kaleme aldı. "Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek." diyen Öztürk, CHP eski lideri için Genel Merkez'e yatak konulmasının da gündemde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, "Bu çirkin bir provokasyon" dedi.

12 Eylül 2025 23:16
Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarına sert tepki gösterdi: Çirkin bir provokasyon

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde, 'CHP'deki şaibeli kurultay' davasında 'mutlak butlan' çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne hemen gitmeyeceğini, bir hafta bekleyeceğini, bunun için genel merkeze yatak konulmasının gündemde olduğunu öne sürdü. Saygı Öztürk "Karar, Pazartesi günü lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek." diyen Öztürk, "Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için yatak konulması da gündemde." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'yatak' iddialarına yalanlama

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, "Bu çirkin bir provokasyon" dedi.

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

