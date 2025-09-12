Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu

Can Holding soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aralarında holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da olduğu beş şüpheli aranıyor.

Holding patronlarının yurt dışında olduğu iddia edildi.

Ancak yapılan pasaport kontrollerinde resmi yollarla yurt dışına çıktıklarına dair bir bilgiye rastlanmadı.

TEKDAĞ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ



Gözaltına alındığında rahatsızlanan Habertürk ve Show TV'in yöneticisi Kenan Tekdağ geceyi hastanede geçirdi.

Diğer dört şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.

121 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ



Yayın kurumları geçen yıl Ciner Grubundan Can Holding'e geçti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu kuruluşlarla beraber 121 şirket TMSF'ye devredildi.

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Can Holding'in Tekfen Holding'de yüzde 17,56 oranında hissesi bulunuyordu.

Tekfen, bu hisselere de el konulduğunu açıkladı. Açıklamada şu bilgi verildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır."

SUÇLAMALAR BEŞ YILLIK SÜREYİ İÇERİYOR



Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor.

Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.

"GÜÇ VE İTİBAR ELDE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

Jandarma TMSF'ye devredilen şirketlerde çok sayıda dijital materyal, belge ve bilgisayar harddiskine el koydu. İnceleme sürüyor.

HOLDİNG 40 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR



Son yıllarda medya ve eğitim alanında yatırımlarını yoğunlaştıran Can Holding, 40 yıldır turizm, enerji, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteriyordu.

Daha önce akaryakıt ve sigara kaçakçılığı iddiaları da gündeme gelmişti.