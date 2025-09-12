İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu

Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor. Jandarma aralarında holdingin patronlarının da bulunduğu beş kişiyi ararken, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Holdingin, Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konulduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 17:48, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 17:51
Yazdır
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aralarında holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da olduğu beş şüpheli aranıyor.
Holding patronlarının yurt dışında olduğu iddia edildi.

Ancak yapılan pasaport kontrollerinde resmi yollarla yurt dışına çıktıklarına dair bir bilgiye rastlanmadı.

TEKDAĞ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Gözaltına alındığında rahatsızlanan Habertürk ve Show TV'in yöneticisi Kenan Tekdağ geceyi hastanede geçirdi.

Diğer dört şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.

121 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Yayın kurumları geçen yıl Ciner Grubundan Can Holding'e geçti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu kuruluşlarla beraber 121 şirket TMSF'ye devredildi.

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Can Holding'in Tekfen Holding'de yüzde 17,56 oranında hissesi bulunuyordu.

Tekfen, bu hisselere de el konulduğunu açıkladı. Açıklamada şu bilgi verildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır."

SUÇLAMALAR BEŞ YILLIK SÜREYİ İÇERİYOR

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor.

Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.

"GÜÇ VE İTİBAR ELDE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

Jandarma TMSF'ye devredilen şirketlerde çok sayıda dijital materyal, belge ve bilgisayar harddiskine el koydu. İnceleme sürüyor.

HOLDİNG 40 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Son yıllarda medya ve eğitim alanında yatırımlarını yoğunlaştıran Can Holding, 40 yıldır turizm, enerji, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteriyordu.

Daha önce akaryakıt ve sigara kaçakçılığı iddiaları da gündeme gelmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber