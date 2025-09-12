Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari denge verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

