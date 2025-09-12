İstanbul'da Kur'an kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da Kur'an kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

Avcılar'da, Kur'an kursunu kundakladığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 18:50, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 18:53
Yazdır
İstanbul'da Kur'an kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda 6 Eylül'de çıkan yangınla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

"Mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber