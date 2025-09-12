İstanbul'da Kur'an kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net