İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla yarın Türkiye genelindeki tüm şubelerini açarak, hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faizsiz, kredisiz ve her bütçeye uygun ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın yoğun ilgisini karşılamak için 13 Eylül Cumartesi günü hizmet verme kararı alındı.

Şirket, Türkiye genelindeki tüm şubelerinden yarın 10.00-17.00 arasında müşterilerine tasarruf finansman hizmeti verecek.