Ana sayfaHaberler Dünya

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi yarına ertelendi

Kıtlığın pençesindeki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı ve bölgedeki İsrail'in ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun (GSF) Tunus'tan Gazze'ye hareketi, olumsuz hava şartları ve teknik bakım ihtiyacı nedeniyle yarına ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 23:58, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 23:59
İlk konvoyu 31 Ağustos'ta İspanya'daki Barcelona limanından yola çıkan ve Tunus'ta diğer ülkelerden gelen konvoyların katılımıyla büyüyen Kürüsel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi, bir kez daha ertelendi. Gazze için şimdiye kadar organize edilen en büyük deniz misyonu olan GSF'nin organizatörleri, filonun Gazze'ye hareketinin yarın öğleden sonraya ertelendiğini duyurdu. 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanan Küresel Sumud Filosu'nun Yürütme Komitesi üyelerinden Halid Bucema, filonun Cumartesi günü yerel saatle 17.00'de limandan ayrılacağını duyurarak herkesi Filistin ve Tunus bayraklarıyla uğurlamaya katılmaya davet etti.

Filonun Faslı katılımcılarından Abdülhak Benkadi ise gecikmenin siyasi ya da güvenlik kaynaklı değil, lojistik ve teknik nedenlerden ortaya çıktığını açıkladı. Benkadi, "Bazı gemilerin kötü hava şartları nedeniyle İspanya'dan geç gelmesi ve diğerlerinin de acil bakım çalışmalarının yapılması bu sebepler arasında" şeklinde konuştu.

Her gemide siyasetçi, gazeteci ve doktor bulunacak

Türkiye'den doktor, aktivist, gazeteci ve sanatçıların da katıldığı GSF'deki her geminin, misyonun meşruiyeti ve güvenliği için en az yüzde 70 oranında farklı milletlerden oluşan aktivistleri taşıyacağı ve her gemide siyasetçi, gazeteci ve doktorlara yer verileceği biliniyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü 10 Eylül'de Tunus'tan ayrılarak Gazze'ye hareket etmeyi planlayan GSF'nin hareketi, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle ertelenmişti. Filo ayrıca, 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava araçları (İHA) saldırılarının hedefi olmuş, aktivistler bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Madleen gemisi uluslararası sularda engellenmişti

Aktivistler, daha önce Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Madleen ve Hanzala isimli insani yardım gemilerinin İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda durdurulmasının ardından, bu defa çevik ve engellenmesi zor onlarca gemi ile Gazze açıklarına ilerlemeyi planlıyor.

Bu yıl, uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla organize ettikleri Madleen gemisinin seferi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti.

Hanzala gemisi İsrail güçlerinin baskısına maruz kalmıştı

Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı.

