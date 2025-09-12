İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
Belediyeye bağlı çarşıda kripto madenciliği iddiası

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, önceki dönemde, Millet Çarşısı içerisinde kripto para madenciliği yapıldığına dair belgeleri açıkladı. Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Başkan Balaban, "Bu tam bir aymazlık, tam bir skandaldır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 18:14, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 18:15
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2019-2024 yılları arasında Millet Çarşısı içerisinde kripto para madenciliği yapıldığına dair belgelere ulaştıklarını belirterek, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Belediye ana hizmet binası Encümen Salonu'nda toplantı düzenleyerek CHP Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten ve Başkan Yardımcısı Avukat Emine Özge Arslan ile birlikte ulaştıkları belgeleri açıklayan Başkan Balaban, konunun bir an önce açığa kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi. Konuyu geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle öğrendiklerini, bu süre içerisinde de bunu belgelendirmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Balaban, "Aylık değerlendirme toplantımızda bu konu gündeme gelmişti. O zaman 'bir takım belgeler var, bu konuyu iddiadan somuta indirgemek istiyoruz' dedik. Mertcan Üreten arkadaşımın da büyük katkılarıyla bu belgelere ulaştık. Bizler bu konuyu geçtiğimiz Mayıs ayında öğrendik. Mertcan arkadaşımız denetim komisyonundaydı. Mertcan, millet çarşısında elektrik faturalarındaki farkı görerek araştırma yapıyor. Araştırma sonunda da kripto para madenciliği yapıldığının ipuçlarını alıyor ama ipucu ayrı belge ayrı elbette. Biz de ipuçları doğrultusunda çalıştık. En önemli belge olan hard diski ele geçirdik. Bunun içinde birçok belge, soğuk cüzdanlar var. Bunların kime ait olduğu araştırma sonucu net bir şekilde ortaya çıkacak. Açıklamamız sonrası başkan yardımcımız Özge Arslan bu konuda suç duyurusunda bulunacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in acı kaybını yaşamamız nedeniyle bir süre bu konuyla ilgilenemedik. Dönemin bilgi işlem müdürü arkadaşımızı da açığa aldık" dedi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Başkan Balaban daha önce de çeşitli iddialarla ilgili yargı yolunu kullandıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını hatırlatarak, "Burada artık kripto basıldı mı, basılmadı mı, Yunusemre'de bu oldu mu olmadı mı diye bir şey yok. Belgeler net. Biz tabi ki daha öncede suç duyurusunda bulunduk soruşturma açılmaz şeklinde kararlar geldi. Bunları sizlerle de paylaştım. Ama biz görevimizi yapacağız. Hiçbir zaman hiç kimseden korkmadık. Her konuda şeffafız. Suç duyurusunda bulunarak belgeleri teslim edeceğiz. Bunların bir kopyası da bizde olacak. İşin uzmanı arkadaşlarımıza bunları inceleteceğiz. Yarın bir gün herhangi bir şekilde üstü örtülmeye kalktığında 'hayır kardeşim siz böyle söylüyorsunuz ama bizim uzmanlarımızın da böyle bir raporu var' diyeceğiz" diye konuştu.

Elektrik faturalarındaki fark dikkat çekti

Kripto para madenciliğini de anlatan Üreten, elde edilen belgeler ve içeriklerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Kripto para sanal dövizdir. Aslında bitcoin denen kripto parayı altın gibi düşünebilirsiniz. Belirli sayıda üretilebilecektir. Kripto para madenciliğinin en büyük giderlerinden birincisi kullanım maliyeti, ikincisi elektrik. Ocak 2024 yılında 529 bin 600 liralık bir fatura var. Aynı ayın bir sonraki yılında yani bizim dönemimiz de 322 bin 580 lira gibi yaklaşık yüzde 45'lik bir fark var. Önce bu farkı fark edip daha sonra diğer aylara baktık. Şubat 2024 yılında 339 bin 385 lira fatura gelmişken bizim dönemimizde ise yani Şubat 2025 yılında 129 bin 550 lira fatura gelmiş. Bu çok ciddi bir fark. Mart 2024 yılına baktığımız da 309 bin 270 lira gelmiş sadece 1 ay sonra 142 bin 130 liraya düşmüş. Daha sonra bize Millet Çarşısında bilgi işlemdeki arkadaşlarımız bir odayı bulup içine girerek bu cihazları bulduklarını söylediler. Burada gördükleriniz grafik kartlarında kullanılan cihazlar. Çalışmamız sonrası 97 adet PCI-Express Slotu ve Güç Kablosu, 1 adet Sanayi Tipi UPS, 1 adet Madencilik için özel üretilen güç kaynağı, 3 adet Mining Rig Frame, 2 adet Mining Rig ve 8 TB hard disk bulduk. Bu hard disk 150 GB veri içeriyordu. Bunlar belediyedeki bilgisayarlarda kullanılan yazılımların kurulum dosyaları ve madencilik işlemlerinde kullanılan yazılımların kurulum dosyaları. Bu yazılım kodlarını incelediğimizde kripto para cüzdanlarına ulaştık. 4 farklı kripto para için kullanılan 20 adet kripto para cüzdanını barındırdığını tespit ettik. Bu 20 farklı cüzdanın kime ait olduğu bilinmiyor. O cüzdanların nerelere transfer yaptığı nerelerden transfer geldiğini herkes onayladığı için bunu sistemden görebiliyoruz. Bazılarını inceledik. Bu etherium cüzdanında 63 bin 214 dolarlık bir transfer gerçekleştirilmiş. Önce kripto para kazılıyor. Ardından borsalara gönderilmek için transfer ediliyor. Cüzdanların transferlerini takip ettiğimizde kripto paraların satıldığını görüyoruz. Ferdi Başkanımızın bir sözü ile bitirmek istiyorum. Kendisi seçim sürecinde vatandaşımıza belediyenin sorumluluğunu, yapabileceklerini anlatırken 'bir para basamayız bir adam asamayız' diyordu. Adam asmışlar mı bilmiyoruz ama para basmışlar."

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan da, "Soruşturma aşamaları iki türlü; bir iç soruşturmamız yapılacak, bir de tabii ki savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz için savcılık aşamasındaki soruşturma yürütülecek" dedi.

