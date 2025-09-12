İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
Tavuk eti üretiminde rekor artış!
Tavuk eti üretiminde rekor artış!

TÜİK'in açıkladığı temmuz verilerine göre tavuk eti ve kesilen tavuk sayısında büyük artış yaşandı. Yumurtada ise sürpriz bir düşüş var.

Haber Giriş : 12 Eylül 2025 17:14, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 17:12
Tavuk eti üretiminde rekor artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.Buna göre, temmuzda 239 bin 876 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 16,6, aylık bazda ise yüzde 18,4 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,9 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 düştü. Bu dönemde 1 milyar 623 milyon 487 bin tavuk yumurtası üretildi.Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 14,8 artışla 131 milyon 88 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.


