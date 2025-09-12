TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17 Ağustos'ta düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Değerlendirmeler sonucunda, Temel Tıp Bilimleri Testi temel soru kitapçığında yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.