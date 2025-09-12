Sosyal medyayla 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Kamu yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayıp sahte diploma ve ehliyet düzenleyen çetenin davasının duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek yargılamayı 10 Ekim'e erteledi. 134 sanıkla ilk kez hakim karşısında oldu!

12 Eylül 2025 12:50, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 13:49
Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyen çeteye ilişkin 37'si tutuklu 134 sanık, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan bazılarının sahte kimlik kullanarak kamu görevlilerinin ismiyle e-imza çıkarttığını tespit etmişti.

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

E-imzalarla Üniversite ve kamu kurumlarının sistemine erişen kişilerin, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiği, usulsüz diploma düzenlendiği ortaya çıktı.

Kişisel bilgileri ele geçiren, usulsüz diploma temin eden, para kaşılığı bu diplomaları satın alan ve e-imza düzenleyen firmaların çalışanlarının da arasında olduğu 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

E-İMZA DOSYASINDA TUTUKLULUKLAR DEVAM EDECEK

Dosyaların birleştirilmesine karar verildi. Ancak birleştirme kararına itiraz edildi.

Bu sebeple bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü.

Mahkeme bu davadan tutuklu olanların, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 10 Ekim'de görülecek.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer aldı.

PADİŞAH TORUNU DA VAR, SAHTE PSİKOLOG DA

Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıktı.

Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi.

İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.

İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmanoğlu ise şöyle dedi:

"Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

DEPREMDE ÖLENLERİN DİPLOMALARINI KULLANDILAR

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.


