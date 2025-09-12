İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 920 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 920 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 16:52, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 920 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 890 bin lira, en yüksek 5 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6 artışla 4 milyon 920 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 890 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 15 milyar 268 milyon 766 bin 466,18 lira, işlem miktarı ise 3 bin 147,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 406 milyon 593 bin 183,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.890.000,003.680,00
En Düşük4.890.000,003.586,80
En Yüksek5.000.000,003.704,00
Kapanış4.920.000,003.623,00
Ağırlıklı Ortalama4.911.000,993.634,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)15.268.766.466,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.147,33
Toplam İşlem Adedi167

