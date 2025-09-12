Dolar haftayı 41,36 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 41,36 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 17:23, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,2900
|41,2910
|41,3680
|41,3690
|Avro
|48,5820
|48,5830
|48,5110
|48,5120
|Sterlin
|56,1010
|56,1110
|56,1070
|56,1170
|İsviçre frangı
|51,9730
|51,9830
|51,9170
|51,9270
|ANKARA
|ABD Doları
|41,2600
|41,3400
|41,3380
|41,4180
|Avro
|48,5420
|48,6220
|48,4710
|48,5510
|Sterlin
|56,0410
|56,2510
|56,0470
|56,2570