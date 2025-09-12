Dolar haftayı 41,36 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,2900 41,2910 41,3680 41,3690 Avro 48,5820 48,5830 48,5110 48,5120 Sterlin 56,1010 56,1110 56,1070 56,1170 İsviçre frangı 51,9730 51,9830 51,9170 51,9270 ANKARA ABD Doları 41,2600 41,3400 41,3380 41,4180 Avro 48,5420 48,6220 48,4710 48,5510 Sterlin 56,0410 56,2510 56,0470 56,2570