2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



