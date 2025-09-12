Sosyal medyayla 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, vergi müfettişlerinin şirketleri sindirip maddi menfaat sağladığı ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara'da yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş : 12 Eylül 2025 13:49, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 13:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


