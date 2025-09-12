Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askeri Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçti. Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."