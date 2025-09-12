CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.

CHP'Lİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL AKP'YE GEÇİYOR

CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE SON DURUM

Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AK Parti'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.

Öte yandan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.