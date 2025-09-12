Belediyelerde Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Mahalli idareler, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için münhasıran belirtilen daire başkanı ve müdür kadro unvanlarını kullanarak idari birimleri oluşturmak zorundadır. Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarında şube bazında görev yapan birimlerin isimleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yönetmelikte yapılan değişikliklerin uygulanması

EK MADDE 7- (1) Mahalli idareler, norm kadro cetvellerini bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde söz konusu değişikliğe uygun hale getirir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ