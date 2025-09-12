İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
Yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti.Sahte diploması nedeniyle hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 09:56, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 11:14
İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı.
Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti.
İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması bugün başlıyor. İlk kez hakim karşısına çıkacak olan İmamoğlu'nun duruşması Silirvi'de görülecek.