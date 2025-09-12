CHP'de mutlak butlan alarmı: 3 bin gaz maskesi, limon, bisküvi....

CHP, İstanbul'daki kayyum kararı sonrası yaşananların tekrarlanmaması için şimdiden önlem aldı.

CHP'li gençler, 15 Eylül'de mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda genel merkezi teslim etmemek için nöbet tutmaya başladı. İstanbul il binasında olduğu gibi polis müdahalesine karşı hazırlık yapıldı.

CHP Genel Merkezi'nde Alınan Önlemler

CHP Genel Merkezi, mutlak butlan davasına karşı hem siyasi hem hukuki mücadelesini sürdürüyor. İstanbul il binasında yaşanan polis ablukası sonrası yeni eylem yöntemleri de devreye sokulmaya hazırlanıyor. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması olasılığına karşı genel merkezin boş bırakılmamasına karar verildi. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara'ya gelecek ve 14 Eylül'de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması hedefleniyor.

Hazırlıklar ve Alınan Malzemeler

Genel merkezde nöbetler başladı.

Mutlak butlan kararı halinde Kemal Kılıçdaroğlu 'nun genel merkeze gelmesi durumunda partililer protesto hazırlığı yapıyor.

'nun genel merkeze gelmesi durumunda partililer protesto hazırlığı yapıyor. Genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındı.

alındı. Nöbette tüketilmek üzere makarna, bisküvi gibi gıda maddeleri temin edildi.

Polis gazına karşı ayrıca limon alındı.

Dava Sürecinde Beklentiler ve Olasılıklar

Daha önce 30 Eylül'deki davada 'ekonomi yönetiminin zamanlamayı sakıncalı bulması nedeniyle' kararın ertelendiği belirtilmişti. Ancak kulislerde beklentiler sürekli değişiyor.

Duruşma günü gelmeden bir ara karar çıkmasının mümkün olduğu konuşulurken, davanın ileri bir tarihe ertelenebileceği de gündemde. Bir erteleme bugüne kadarki tüm olasılıkları ortadan kaldırıyor çünkü CHP'nin olağan kurultay takvimi devam ediyor ve delege yapısı değişiyor. Mahkemeye konu delegelerin görevleri biteceği için dava konusu da ortadan kalkacak. Kasım'da planlanan olağan kurultay ise tartışmalara son noktayı koyacak.



