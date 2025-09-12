İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
Seçim erken mi olacak? AK Parti'den açıklama

Seçimler 2028'de mi olacak yoksa sürpriz bir tarihte mi sandık başına gidilecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, erken seçim iddialarına yanıt verdi. Seçim yenilemesi kavramı ve Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında önemli detaylar paylaştı.

Haber Giriş : 12 Eylül 2025 08:32, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 11:10
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır. Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşi r" dedi.

AK Parti'li Yavuz, seçimlerin zamanında olacağını söyleyerek, "Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Portre TV kanalına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

"Devamlı kendisini seçime hazır turan bir partiyiz. Dolayısıyla seçime hazırlıklıyız. Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ama erken seçim yok. Zaten ona erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz. Seçimlerin zamanında olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak.

"Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı..."

Ama tabii buradan ben bunu derken hemen 'Ya tamam da işte meclis seçim yenilenmesine karar vermezse, cumhurbaşkanımızın adaylığı diye bir bahis açabilirsiniz ve buradan hareketle de sanki erken seçim mutlaka olacak diye bir yaklaşımla bunu anlamaya çalışırsınız'. Hemen şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır.

"7 Mayıs mümkün, 30 Nisan mümkün"

Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 7 Mayıs mümkün, 7 Mayıs'ta olacaksa 30 Nisan mümkün. Bunu tamamen YSK belirleyecek. Buna erken seçim de denmez. Seçim yenileme tabiri kullanılır ama mesele anlaşıldı. Bunu 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum."


