Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!

Ankara'da kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayan çete, sahte diploma ve ehliyet düzenledi. Osmanlı torunu da dahil birçok ünlü ismin adının geçtiği davada, depremde ölenlerin diplomalarının bile kullanıldığı ortaya çıktı. 134 sanıkla ilk kez hakim karşısında!

Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!

Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyen çeteye ilişkin 37'si tutuklu 134 sanık, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan bazılarının sahte kimlik kullanarak kamu görevlilerinin ismiyle e-imza çıkarttığını tespit etti. E-imzalarla üniversite ve kamu kurumlarının sistemine erişen kişilerin, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiği ve usulsüz diploma düzenlediği ortaya çıktı. Kişisel bilgileri ele geçiren, usulsüz diploma temin eden, para karşılığı bu diplomaları satın alan ve e-imza düzenleyen firmaların çalışanlarının da aralarında olduğu 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Dosyalar birleştirildiği için yargılama birlikte yapılacak. Çetenin mal varlığına el konulmasına yönelik 3. dalga soruşturma da sürüyor.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzası kopyalanarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üretilerek sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı, sürücü belgesi ile sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlendiği belirtildi.

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzaları kopyalandı.
  • Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya kadar birçok meslek grubunda usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildi.

Padişah Torunu ve Sahte Psikolog Olayı

Soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıktı. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi. İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmanoğlu, "Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." dedi.

Depremde Ölenlerin Diplomalarını Kullandılar

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşıldığı, üniversite kayıtlarının silindiği ve ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişilerin, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.


