DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Can Holding'e yönelik soruşturmada 4 şüpheli yakalandı
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
BM yarın Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını görüşecek

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine olağanüstü toplanacağını duyurdu. Öte yandan Polonya ve Letonya Rus İHA'ları nedeniyle doğu sınırları boyunca yapılacak uçuşlara kısıtlama getirdi.

11 Eylül 2025 20:04
BM yarın Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını görüşecek

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını 19 kez ihlal etmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanacağını duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya hava sahasının ihlalini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanmasını talep ettikleri belirtilirken, toplantının yarın TSİ 22.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ise Polonya basınına yaptığı açıklamada, söz konusu toplantı ile Rusya'nın İHA'lar ile yalnızca BM'nin değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun da üyesi olan bir devlete yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısına tüm dünyanın dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Polonya F-16'ları NATO görevi kapsamında Polonya'da görev yapan Hollanda'ya ait F-35 savaş uçaklarıyla birlikte 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece boyunca Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait 19 İHA'yı düşürmüştü. Yapılan aramalar neticesinde şimdiye kadar ülkenin farklı yerlerinden 16 İHA'nın parçalarına ulaşıldı.

Polonya'nın doğusunda İHA uçuşları yasaklandı

Polonya ve Letonya Rus İHA'ları nedeniyle doğu sınırları boyunca yapılacak uçuşlara kısıtlama getirdi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı'nın talebi üzerine Polonya hava sahasının Ukrayna ve Belarus sınırı boyunca 9 Aralık 2025 tarihine kadar tüm İHA uçuşları yasaklandı. Gün batımından gün doğumuna kadar askeri uçak ve helikopterler dışında bu bölgedeki tüm uçuşlara da yasak getirildi. İnsan ve hayvan sağlığının tehlikede olduğu acil durumlarda ambulans helikopterler uçuşları ile muhtemel doğal afet durumunda yapılacak uçuşlar için izin şartı getirildi. Gündüzleri ise yalnızca telsiz ve transponder ile donatılmış küçük uçakların uçuşuna izin verilecek.

Letonya'nın doğusu tüm uçuşlara kapatıldı

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, ise Rusya ve Belarus sınırı boyunca Letonya hava sahasını 1 hafta süreyle tüm uçuşlara kapattıklarını duyurdu. Söz konusu kararı almalarında Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin etkili olduğunu belirten Savunma Bakanı Spruds, Letonya için şu anda doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak önleyici adımların atılmasının gerekli olduğunu söyledi. Yerel saatle bugün 18.00'da yürürlüğe girecek olan uçuş yasağı duruma göre uzatılabilecek.

