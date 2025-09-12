Altında yükseliş sürüyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni günde de yükselerek üst üste dördüncü haftalık kazancına ilerliyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artış ve istihdamdaki yavaşlama, yatırımcıların enflasyondan çok işgücü piyasasına odaklanmasına yol açtı.

Spot altın ons başına 3 bin 653 dolara çıkarak yüzde 0,55 artış gösterdi.

Haftalık bazda kazanç yüzde 1,9'u buldu. ABD Aralık vadeli kontratları da yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 686,5 dolara ulaştı. Altın bu hafta 3 bin 673,95 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Türkiye'de gram altın da küresel yükselişin etkisiyle güne yüzde 0,65 primle 4 bin 860 lira seviyesinden başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararının kritik önemde olduğunu vurguluyor. Piyasada ağırlıklı beklenti, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde. Ancak daha güçlü bir adımla 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir dikkat çekti. Gümüş yüzde 1,1 düşüşle 42,03 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 artışla 1.385,4 dolara, paladyum ise yüzde 0,9 yükselişle 1.198,56 dolara çıktı.



