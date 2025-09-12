Dolar güne yükselişle başladı

Ülkede dün açıklanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etse de bu eğilimin sınırlı kalmasının yanı sıra iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi, Fed'in beklenenin üzerinde faiz indirimleri yapabileceği tahminlerini güçlendirdi.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) gevşeme konusunda alan açmasıyla yükselen daha fazla faiz indirimi beklentileri, varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net